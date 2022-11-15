«Уже давно перешёл в шоумены». Булыкин — об уходе Слуцкого из «Рубина»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением об уходе Леонида Слуцкого с поста главного тренера казанского «Рубина».
«Руководство само решает, устраивает их тренер или нет. Слуцкий уже давно перешёл в шоумены. Оценивать его работу на футбольном поле должны руководство и разбирающиеся люди.
Слуцкий видит, что не получается и он не может выполнить обещания руководству, поэтому решил уйти. Что теперь делать руководству — это второй вопрос», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, 51-летний российский специалист возглавил «Рубин» в декабре 2019 года. По итогам сезона 2020/2021 Российской Премьер-Лиги команда под его руководством заняла четвёртое место, но через год вылетела в Мелбет Первую лигу. Слуцкий ушёл из казанского клуба по собственному желанию.
- 15 ноября 2022
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