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Президент ФИФА призвал остановить все конфликты на время ЧМ по футболу

Президент ФИФА призвал остановить все конфликты на время ЧМ по футболу
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Президент ФИФА Джанни Инфантино обратился к лидерам государств на саммите G20, который накануне прошёл в Индонезии. Футбольный чиновник призвал остановить все вооружённые конфликты в мире на время мундиаля.

«Футбол — это сила добра. Вера в то, что футбол может решить мировые проблемы — это не наивность. Мы знаем, что наша главная цель — это организация спортивного направления. Но поскольку футбол объединяет людей, предстоящий чемпионат мира, который посмотрят пять миллиардов человек, может стать положительным толчком.

Россия принимала чемпионат мира по футболу в 2018 году, а Украина подаёт заявку на проведение мирового первенства в 2030 году. Возможно, мундиаль 2022 года действительно может стать положительным толчком. Моя просьба ко всем главам государств подумать о временном прекращении огня, на один месяц, на время чемпионата мира по футболу. Сделайте первый шаг к миру. Вы — мировые лидеры, у вас есть возможность влиять на ход истории.

ЧМ по футболу предлагает всему миру уникальную платформу единства. Так что давайте воспользуемся этой возможностью и сделаем всё возможное, чтобы положить конец конфликтам», — приводит слова Инфантино официальный сайт ФИФА.

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