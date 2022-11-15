Флик — о сборной Испании: уверен, Энрике собрал команду, способную бороться за кубок мира

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик поделился мнением о национальной команде Испании и её наставнике Луисе Энрике.
«Испания — великая футбольная нация, и в этом году у них снова выдающаяся команда с отличными игроками. Я очень уважаю Луиса Энрике, он фантастический тренер и отличная личность. Очень уважаю его как тренера и очень ценю как человека. Я уверен, что он собрал команду, которая будет бороться за титул. Ничего другого я и не жду.
Испанская команда только развивалась и никогда не останавливалась. И при этом у сборной всегда был свой неповторимый стиль, а это очень многое говорит о ней. Команда не может работать без чётких правил и дисциплины, но также без некой доли свободы и личной ответственности. Сочетание этих пропорций должно быть правильным», — цитирует Флика Football Espana.
Команды встретятся в рамках группового этапа чемпионата мира в Катаре. Матч между Германией и Испанией состоится 27 ноября, начало — в 22:00 мск.
Экскурсия по стадионам грядущего мундиаля в Катаре
- 15 ноября 2022
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