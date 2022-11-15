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Объявлен топ-10 самых дорогих игроков ЧМ-2022 по версии Transfermarkt

Объявлен топ-10 самых дорогих игроков ЧМ-2022 по версии Transfermarkt
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Интернет-портал Transfermarkt составил рейтинг самых дорогих футболистов предстоящего чемпионата мира по футболу.

Так, самым дорогостоящим игроком на ЧМ-2022 в Катаре стал нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе. Второе место занял Винисиус из «Реала». Замкнул тройку лидеров Фил Фоден из «Манчестер Сити».

Топ-10 самых дорогих игроков ЧМ-2022:

  1. Килиан Мбаппе (сборная Франции) — € 160 млн;
  2. Винисиус Жуниор (сборная Бразилии) — € 120 млн;
  3. Фил Фоден (сборная Англии) — € 110 млн;
  4. Джамал Мусиала (сборная Германии) — € 100 млн;
  5. Педри (сборная Испании) — € 100 млн;
  6. Джуд Беллингем (сборная Англии) — € 100 млн;
  7. Федерико Вальверде (сборная Уругвая) — € 100 млн;
  8. Гарри Кейн (сборная Англии) — € 90 млн;
  9. Букайо Сака (сборная Англии) — € 90 млн;
  10. Гави (сборная Испании) — € 90 млн.

За кого будете болеть на ЧМ-2022?

Топовые нападающие ЧМ-2022:

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