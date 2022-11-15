Объявлен топ-10 самых дорогих игроков ЧМ-2022 по версии Transfermarkt
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Интернет-портал Transfermarkt составил рейтинг самых дорогих футболистов предстоящего чемпионата мира по футболу.
Так, самым дорогостоящим игроком на ЧМ-2022 в Катаре стал нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе. Второе место занял Винисиус из «Реала». Замкнул тройку лидеров Фил Фоден из «Манчестер Сити».
Топ-10 самых дорогих игроков ЧМ-2022:
- Килиан Мбаппе (сборная Франции) — € 160 млн;
- Винисиус Жуниор (сборная Бразилии) — € 120 млн;
- Фил Фоден (сборная Англии) — € 110 млн;
- Джамал Мусиала (сборная Германии) — € 100 млн;
- Педри (сборная Испании) — € 100 млн;
- Джуд Беллингем (сборная Англии) — € 100 млн;
- Федерико Вальверде (сборная Уругвая) — € 100 млн;
- Гарри Кейн (сборная Англии) — € 90 млн;
- Букайо Сака (сборная Англии) — € 90 млн;
- Гави (сборная Испании) — € 90 млн.
За кого будете болеть на ЧМ-2022?
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