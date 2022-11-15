Объявлен топ-10 самых дорогих игроков ЧМ-2022 по версии Transfermarkt

Интернет-портал Transfermarkt составил рейтинг самых дорогих футболистов предстоящего чемпионата мира по футболу.

Так, самым дорогостоящим игроком на ЧМ-2022 в Катаре стал нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе. Второе место занял Винисиус из «Реала». Замкнул тройку лидеров Фил Фоден из «Манчестер Сити».

Топ-10 самых дорогих игроков ЧМ-2022:

Килиан Мбаппе (сборная Франции) — € 160 млн; Винисиус Жуниор (сборная Бразилии) — € 120 млн; Фил Фоден (сборная Англии) — € 110 млн; Джамал Мусиала (сборная Германии) — € 100 млн; Педри (сборная Испании) — € 100 млн; Джуд Беллингем (сборная Англии) — € 100 млн; Федерико Вальверде (сборная Уругвая) — € 100 млн; Гарри Кейн (сборная Англии) — € 90 млн; Букайо Сака (сборная Англии) — € 90 млн; Гави (сборная Испании) — € 90 млн.

За кого будете болеть на ЧМ-2022?

Топовые нападающие ЧМ-2022: