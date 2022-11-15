AS: сумма отступных за Холанда в 2024-м — € 180 млн. «Реал» уже разработал стратегию

Желающие подписать нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда летом 2024 года будут должны выложить за его переход € 180 млн. Об этом сообщает AS. По сведениям источника, главным претендентом на подписание 22-летнего футболиста является мадридский «Реал», разработавший стратегию осуществления трансфера.

Во-первых, уточняется, что сумма выкупа будет доступна лишь для иностранных клубов. Во-вторых, «Реал» не собирается беспокоить Холанда в нынешнем сезоне. В клубе понимают, что самое главное для осуществления перехода — уговорить футболиста.



Сам Холанд хотел перейти в «Реал» уже этим летом, но «сливочные» сделали ставку на Килиана Мбаппе, но в итоге не смогли его подписать. Сейчас в испанском клубе сконцентрированы на подписании Холанда именно летом 2024 года, так как в это время команду должен покинуть Карим Бензема.

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