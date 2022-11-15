«Ливерпуль» и «Арсенал» поспорят за игрока «Боруссии» М Тюрама

Нападающий мёнхенгладбахской «Боруссии» Марку Тюрам находится на радаре нескольких клубов английской Премьер-лиги. Как сообщает 90min, на игрока претендуют «Арсенал» и «Ливерпуль», которые могут попытаться подписать игрока уже этой зимой.

Основной причиной такого интереса является истекающий в июне 2023 года контракт Тюрама с «Боруссией». В связи с этим клубы намерены подписать игрока по сниженной цене. Однако, помимо английских грандов, во французском футболисте заинтересована мюнхенская «Бавария».

В текущем сезоне немецкой Бундеслиги Тюрам провёл за мёнхенгладбахский клуб 15 матчей. На счету 25-летнего форварда 10 голов и три результативные передачи. Игрок был включён в финальную заявку сборной Франции на чемпионат мира в Катаре.

Новость по теме Маркус Тюрам вызван в сборную Франции на чемпионат мира 2022 года в Катар

Топовые нападающие ЧМ-2022