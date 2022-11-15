Голкипер «Челси» Эдуард Менди может покинуть клуб следующим летом

Будущее голкипера «Челси» Эдуарда Менди остаётся неопределённым. Переговоры о продлении контракта прекратились, а сам сенегалец потерял статус первого номера после прихода на пост главного тренера Грэма Поттера. Как сообщает Daily Mail, футболист рассматривает возможность ухода из клуба грядущим летом, если не удастся убедить Поттера в своих способностях.

В случае если Менди решит покинуть лондонский клуб, ему на замену могут купить вратаря «Брайтона» Роберта Санчеса, с которым Поттер работал ранее. Для английского специалиста первым номером в команде является Кепа Аррисабалага, который не принимал участия в последних четырёх матчах команды. Вместо него на воротах играл Эдуард Менди, и с ним клуб проиграл в трёх из этих встреч. В связи с этим Поттер вряд ли будет форсировать продление контракта с сенегальцем, который истекает в 2025 году.

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