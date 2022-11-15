Самым молодым игроком на ЧМ-2022 станет Мукоко из сборной Германии. Испанец Гави — в топ-3

ФИФА утвердила составы сборных на чемпионат мира – 2022 в Катаре. Национальные команды больше не смогут вносить правки в свои заявки на турнир. Так, самым молодым игроком на предстоящем мундиале станет Юссуфа Мукоко из сборной Германии – он родился 20 ноября 2004 года. В день начала ЧМ-2022 игроку исполнится 18 лет.

Второе место в рейтинге самых молодых игроков предстоящего мундиаля занимает нападающий сборной Австралии Гаранг Куол (дата рождения – 15 сентября 2004 года). Замыкает тройку наиболее юных футболистов полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Гави (6 августа 2004 года).

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