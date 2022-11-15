Гаджи Гаджиев: решение Слуцкого покинуть «Рубин» неожиданное. Он маститый тренер

Известный российский тренер Гаджи Гаджиев поделился мнением об уходе Леонида Слуцкого с поста главного тренера «Рубина».

«Нельзя сказать, что решение Слуцкого неожиданное, оно обсуждалось уже кратно. А с другой стороны – неожиданное, потому что он тренер маститый. В этом смысле более актуальный вопрос: «Почему не сложилось»?



В прошлом году он сам хотел уходить, насколько я знаю, но его не отпустили. Слуцкий соответствует современным требованиям, профессиональный тренер, хороший, уровня Премьер-Лиги. Начало у него было успешным, он вывел команду в еврокубки. Откуда всё пошло не так… Может, из-за оттока легионеров: много игроков покинуло команду в прошлом году, а дальше всё по наклонной шло, как выясняется», – сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.