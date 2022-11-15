Роналдо: Неймара можно сравнить с Месси и Роналду, пусть даже они и с другой планеты
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Бывший бразильский нападающий Роналдо высказался о соотечественнике Неймаре, выступающем за «ПСЖ».
«Неймар — это дерзость, техника, разнообразие, скорость, голы и яркая индивидуальность. Его можно сравнить с Месси и Криштиану Роналду, пусть даже они и с другой планеты», — приводит слова бразильца пресс-служба УЕФА в «Твиттере».
30-летний Неймар в 20 матчах всех турниров нынешнего сезона забил 15 голов и отдал 12 результативных передач. В составе сборной Бразилии нападающий постарается выиграть чемпионат мира в Катаре: соревнования пройдут с 20 декабря по 18 ноября, а бразильцы сыграют в одной группе с Сербией, Швейцарией и Камеруном.
Главные враги нападающего «ПСЖ» Неймара в футболе. Видеоролик:
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