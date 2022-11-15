Роналдо: Неймара можно сравнить с Месси и Роналду, пусть даже они и с другой планеты

Бывший бразильский нападающий Роналдо высказался о соотечественнике Неймаре, выступающем за «ПСЖ».

«Неймар — это дерзость, техника, разнообразие, скорость, голы и яркая индивидуальность. Его можно сравнить с Месси и Криштиану Роналду, пусть даже они и с другой планеты», — приводит слова бразильца пресс-служба УЕФА в «Твиттере».

30-летний Неймар в 20 матчах всех турниров нынешнего сезона забил 15 голов и отдал 12 результативных передач. В составе сборной Бразилии нападающий постарается выиграть чемпионат мира в Катаре: соревнования пройдут с 20 декабря по 18 ноября, а бразильцы сыграют в одной группе с Сербией, Швейцарией и Камеруном.

Главные враги нападающего «ПСЖ» Неймара в футболе. Видеоролик: