В Катаре объяснили шествие странных фанатов

В последние дни в соцсетях стали появляться видеоролики, в которых сотни людей из различных стран Востока расхаживают по улицам в футболках различных топовых сборных, в том числе Англии, Аргентины, Германии и Бразилии. Объяснение этому дал менеджер по маркетингу и связям с общественностью катарского агентства Qatar Living Мохамед Нудин.
Шествие странных фанатов в Катаре
«Это люди, которые здесь работают, и они представляют эти страны как болельщики. Например, они любят Аргентину, потому присоединились к соответствующей фан-группе. Все ли фанаты являются строителями-мигрантами? Нет, они из разных жизненных путей. Например, здесь есть инженеры, владельцы ресторанов или бизнес-менеджеры. Но, конечно, есть люди, которые работали в строительной отрасли или в сфере уборки.
Если вы, например, фанат индийского футбола, вы не можете поддерживать свою страну в финальном раунде чемпионата мира. Вот поэтому многие индийцы в Катаре предпочитают болеть за другие национальные команды. Они выбирают команду на основе футбольной звезды, которая им больше всего нравится», — приводит слова Нудина датское издание Sport.
- 15 ноября 2022
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