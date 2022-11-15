Дзюба: опыт в Турции был интересным, но иногда болезненным

Российский нападающий Артём Дзюба поделился эмоциями от периода выступлений за турецкий «Адана Демирспор». Напомним, недавно футболист и клуб расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Как объяснил сам Дзюба, его не устраивала роль запасного игрока.
«В любом случае в Турции был интересный опыт. Иногда болезненный, но в любом случае было очень интересно. Познакомился со многими ребятами, потрясающая атмосфера была в команде. Мне безумно там нравилось находиться – было весело и интересно. Это в любом случае мне в плюс. Парням из команды я уже написал всё в группу, очень тепло попрощались. С некоторыми продолжаем общаться. Очень рад был там находиться.
Путь, который я прошёл, многому меня научил, очень много дал мне в человеческом плане прежде всего. И, наверное, в футбольном тоже – я научился, как в детстве, получать удовольствие от тренировок, а не только от игр. В какой-то момент я фокусировался только на играх, а тренировки были рутиной. Но сейчас я даже начал получать удовольствие от тренировок. Нельзя терять вот такой юношеский запал от тренировочного процесса», — сказал Дзюба на видео в своих соцсетях.
- 15 ноября 2022
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