Футболисты сборной Бразилии вместо тренировки провели конкурс на лучший приём мяча

В данный момент сборные готовятся к чемпионату мира по футболу, который стартует в Катаре уже 20 ноября. В связи с этим игроки сборной Бразилии решили вместо привычной тренировочной сессии устроить конкурс по лучшему приёму мяча, который проводился под надзором телеведущего Лусиано Хука.
Бразильские футболисты устроили конкурс на лучший приём мяча:
Чтобы определить футболиста с самым техничным приёмом, футбольный мяч скидывали при помощи квадрокоптера с различной высоты. В конкурсе принимали участие Неймар, Ришарлисон, Родриго, Рафинья и многие другие футболисты сборной. Победителем этого мини-соревнования стал нападающий Неймар, который сумел принять мяч с высоты в 35 метров. В честь этого события игрок получил символическую награду в виде небольшой статуэтки.
Сборная Бразилии выступит на чемпионате мира в группе G, где её соперниками будут Сербия, Швейцария и Камерун.
- 15 ноября 2022
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