Стало известно, о чём говорили Бруну Фернандеш и Роналду при встрече в сборной Португалии

Футболист сборной Португалии Жоау Мариу рассказал, о чём разговаривали его партнёры по сборной Бруну Фернандеш и Криштиану Роналду при встрече в расположении сборной. Футболисты являются одноклубниками по «Манчестер Юнайтед». Ранее появилось видео, на котором Фернандеш холодно поприветствовал пятикратного обладателя «Золотого мяча». Недавно Роналду дал интервью, в котором в негативном ключе отозвался о своём пребывании в «Юнайтед» после возвращения в команду летом 2021 года.



«В тот момент я был в раздевалке, я видел снимки, это довольно забавно, потому что это можно интерпретировать по-разному, но на самом деле они просто шутили.



Бруну прибыл одним из последних, и Криштиану спросил его, прибыл ли он на лодке.



Я думаю, между ними прекрасные отношения, потому что они играют вместе, я вчера весь день их видел. У них нет никаких проблем», — приводит слова Мариу Metro.

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