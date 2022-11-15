Тибо Куртуа — в топ-3 самых высоких футболистов ЧМ-2022 в Катаре
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ФИФА утвердила составы сборных на чемпионат мира – 2022 в Катаре. Национальные команды больше не смогут вносить правки в свои заявки на турнир. Так, самым высоким футболистом, вызванным на предстоящий мундиаль, стал голкипер сборной Нидерландов Андрис Нопперт, рост которого составляет 203 см.
В тройку самых высоких игроков ЧМ-2022 вошли ещё два вратаря: вторую строчку занял голкипер сербской национальной команды Ваня Милинкович-Савич (202 см), на третьем месте — вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа (199 см).
Чемпионат мира по футболу в Катаре начнётся 20 ноября 2022 года. В матче открытия турнира сыграют национальные команды Катара и Эквадора. Финальный матч пройдёт 18 декабря.
За кого будете болеть на ЧМ-2022?
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