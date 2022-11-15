Матч «Динамо» и ЦСКА — лучший в 17-м туре РПЛ по версии читателей «Чемпионата»

Встреча Российской Премьер-Лиги между «Динамо» и «ЦСКА» (2:1) признана читателями «Чемпионата» лучшей в 17-м туре.
Отметим, что голосование проходило на нашей странице «ВКонтакте».
Счёт в матче в концовке первого тайма открыл Дмитрий Скопинцев после элегантного паса Даниила Фомина. На 63-й минуте полузащитник бело-голубых Муми Нгамалё укрепил преимущество хозяев поля, однако тут же ингригу вернул Иван Обляков, сильным ударом поразивший ворота Антона Шунина. На 79-й минуте Обляков сфолил в собственной штрафной площади и был удалён за вторую жёлтую карточку. Даниил Фомин не сумел реализовать пенальти, с его ударом справился Игорь Акинфеев. Вскоре с поля был удалён уже игрок «Динамо» — Ярослав Гладышев получил второе предупреждение и покинул поле. В оставшееся время результат не изменился.
Российское первенство возобновится в марте.
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