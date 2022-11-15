Марокканец Ильяс Шаир — самый низкий игрок ЧМ-2022 в Катаре

ФИФА утвердила составы сборных на чемпионат мира – 2022 в Катаре. Национальные команды больше не смогут вносить правки в свои заявки на турнир. Таким образом, самым низким футболистом предстоящего мундиаля стал полузащитник сборной Марокко Ильяс Шаир. Рост игрока составляет 164 см.



Второе место в этом списке занял японский нападающий Юки Сома, чей рост составляет 166 см. На третьей строчке расположились четыре игрока: Алехандро Гомес (Аргентина), Уриэль Антуна (Мексика), Андрес Гуардадо (Мексика) и Николас де ла Крус (Уругвай). Рост этих футболистов — 167 см.

Чемпионат мира по футболу в Катаре начнётся 20 ноября 2022 года. В матче открытия турнира сыграют национальные команды Катара и Эквадора. Финальный матч пройдёт 18 декабря.

За кого будете болеть на ЧМ-2022?