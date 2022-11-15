Владимир Сычевой — герой 17-го тура РПЛ по версии читателей «Чемпионата»

Форвард «Оренбурга» Владимир Сычевой признан читателями «Чемпионата» героем 17-го тура Российской Премьер-Лиги.
Отметим, что голосование проходило на нашей странице «ВКонтакте».
Нападающий помог своей команде разгромить «Краснодар» со счётом 5:1, забив три гола. Сычевой оформил идеальный хет-трик, забив головой, левой ногой и правой ногой, став первым игроком с мая 2021 года, кому удалось добиться такого результата.
Кроме того, Сычевой догнал спартаковца Квинси Промеса в гонке бомбардиров Российской Премьер-Лиги, на счету игроков по 14 забитых мячей.
Победа позволила оренбуржцам набрать 25 очков и уйти на зимний перерыв, располагаясь на седьмой позиции в турнирной таблице.
Антигероем тура признан вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов, пропустивший пять мячей в матче с «Оренбургом».
- 15 ноября 2022
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