Владимир Сычевой — герой 17-го тура РПЛ по версии читателей «Чемпионата»

Форвард «Оренбурга» Владимир Сычевой признан читателями «Чемпионата» героем 17-го тура Российской Премьер-Лиги.

Отметим, что голосование проходило на нашей странице «ВКонтакте».

Нападающий помог своей команде разгромить «Краснодар» со счётом 5:1, забив три гола. Сычевой оформил идеальный хет-трик, забив головой, левой ногой и правой ногой, став первым игроком с мая 2021 года, кому удалось добиться такого результата.

Кроме того, Сычевой догнал спартаковца Квинси Промеса в гонке бомбардиров Российской Премьер-Лиги, на счету игроков по 14 забитых мячей.

Победа позволила оренбуржцам набрать 25 очков и уйти на зимний перерыв, располагаясь на седьмой позиции в турнирной таблице.

Антигероем тура признан вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов, пропустивший пять мячей в матче с «Оренбургом».