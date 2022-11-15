Малком высказался о непопадании в заявку сборной Бразилии на ЧМ-2022
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Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Малком отреагировал на непопадание в итоговую заявку сборной Бразилии на чемпионат мира в Катаре.
«У Бразилии очень сильная сборная, главный тренер выбрал своих лучших игроков. Порой мы можем не соглашаться с его решением, но он именно тот, кто делает выбор и принимает на себя ответственность. Бразильцы едут на ЧМ в очень хорошем составе и, надеюсь, принесут всем нам много радости», — сказал Малком в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Главным тренером сборной Бразилии является Тите. Чемпионат мира в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Бразилии сыграет в группе с Сербией, Швейцарией и Камеруном.
Бразильские футболисты устроили конкурс на лучший приём мяча:
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