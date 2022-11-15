Российский владелец «Монако» Дмитрий Рыболовлев вошёл в совет директоров LFP

Российский миллиардер, владелец «Монако» Дмитрий Рыболовлев стал новым членом совета директоров Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP), сообщается на официальном сайте организации.



Заседание, на котором были выбраны новые члены совета директоров, прошло 9 ноября в генеральной ассамблее LFP. Помимо Рыболовлева, в совет директоров LFP вошёл президент «Ланса» Джозеф Угурлян.



Напомним, Рыболовлев является владельцем «Монако» с 2011 года. За это время клуб становился чемпионом Франции (сезон-2016/2017), а также выходил в финал Кубка (сезон-2020/2021) и Суперкубка (2017, 2018) страны. В составе «Монако» выступает российский полузащитник Александр Головин.

«Монако» в 15 матчах набрал 27 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Лиги 1.