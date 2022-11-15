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Шомуродов: думаю, после матча с Россией поговорю с Карпиным

Шомуродов: думаю, после матча с Россией поговорю с Карпиным
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Нападающий сборной Узбекистана и «Ромы» Эльдор Шомуродов поделился ожиданиями от товарищеских матчей со сборными России и Казахстана. Игра с Россией состоится 20 ноября и пройдёт на стадионе «Пахтакор» в Ташкенте. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск.

«В первую очередь надеюсь, что нас ждут два интересных матча. Мы выходим побеждать всегда, вне зависимости от соперника. Лично мне интересно сыграть и с Казахстаном, и с Россией. Да, мы дружим с Бактиёром Зайнутдиновым, иногда переписываемся. Ждём завтрашний матч.

Мне нравилось там играть в России. В «Ростове» я провёл несколько хороших лет. Воспоминания самые хорошие. Думаю, что после матча, перед отъездом, пообщаемся с Карпиным», — цитирует футболиста Metaratings.

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