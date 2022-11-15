Шадыханов верно засчитал гол в ворота «Оренбурга» в игре с «Химками»

Главный арбитр встречи 16-го тура Российской Премьер-Лиги между «Оренбургом» и «Химками» Павел Шадыханов верно засчитал первый гол подмосковного клуба. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза. Матч завершился со счётом 2:0 в пользу команды Спартака Гогниева.
Незначительный контакт рукой нападающего красно-чёрных Александра Руденко во время единоборства за верховой мяч со спиной игрока обороняющейся команды является ненаказуемым, и оснований для назначения штрафного удара у судьи недостаточно. VAR правильно не стал вмешиваться при проверке взятия ворот ввиду отсутствия доказательств очевидной ошибки судьи.
Хозяева занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ. Команда Спартака Гогниева набрала 12 очков в 17 играх. «Оренбург» находится на седьмой строчке, заработав 25 очков.
- 15 ноября 2022
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