В «Наполи» прокомментировали возможное продление контракта с Кварацхелией

Спортивный директор «Наполи» Кристиано Джинтоли высказался о возможном продлении контракта с грузинским футболистом Хвичей Кварацхелией.



«Мы поговорим с его агентами о контракте. У нас хорошие отношения, и нынешний контракт Хвичи действует в течение следующих четырёх лет. С этим нет никаких проблем», — приводит слова Джинтоли Corriere dello Sport.



Напомним, Кварацхелия выступает за «Наполи» с лета 2022 года. В нынешнем сезоне 21-летний грузинский футболист принял участие в 12 матчах итальянской Серии А, забил шесть голов и отдал пять результативных передач. С 2019 года Кварацхелия вызывается в национальную команду Грузии.

«Наполи» в 15 матчах набрал 41 очко и занимает первое место в турнирной таблице Серии А.