Сергей Карасёв назначен главным арбитром на игру между Узбекистаном и Казахстаном

Российский арбитр Сергей Карасёв назначен главным арбитром на товарищеский матч между Узбекистаном и Казахстаном. Об этом сообщает пресс‑служба Футбольной ассоциации Узбекистана.



Матч состоится 16 ноября в Ташкенте: для бригады российского арбитра это будет первая международная игра с февраля. Под руководством Магомеда Адиева сборная Казахстана поднялась в дивизион В Лиги наций УЕФА. Он возглавил команду в мае 2022 года.

В первом матче ноябрьского сбора сборная России сыграет с командой Таджикистана. Встреча состоится 17 ноября в Душанбе на Центральном республиканском стадионе. Игра начнётся в 18:00 мск. Далее команда Валерия Карпина встретится со сборной Узбекистана 20 ноября. Игра пройдёт в Ташкенте на Центральном стадионе «Пахтакор». Начало – в 15:00 мск.



