«Придурок». Английский музыкант отреагировал на интервью Криштиану Роналду

Английский музыкант Джон Купер Кларк, родившийся в Манчестере, отреагировал на скандальное интервью португальского форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, в котором тот негативно отозвался о своём пребывании в стане «красных дьяволов» после возвращения в команду летом 2021 года. Роналду в интервью высказался о главном тренере «Юнайтед» Эрике тен Хаге, экс-наставнике команды Ральфе Рангнике и упомянул бывшего одноклубника Уэйна Руни.
Музыкант в одной из своих соцсетей выложил фото, на котором он держит футболку «красных дьяволов», на ней написано слово «придурок» и седьмой номер. Именно под этим номером в «Юнайтед» выступает Роналду.
Интервью форварда вызвало большой резонанс. После его выхода появилась информация, что в «Манчестер Юнайтед» ищут возможность разорвать контракт с португальцем.
Разлад в Португалии? Это реакция Бруну на интервью Роналду?
- 15 ноября 2022
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