Валерий Кечинов: Слуцкий почувствовал тот момент, когда нужно уйти из «Рубина»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал уход главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого со своего поста. Специалист возглавлял казанцев с 19 декабря 2019 года.



«Слуцкий почувствовал тот момент, когда нужно уйти: когда уже нет взаимопонимания между игроками, тренером и руководством. Результата нет, болельщики недовольны. Это решение созрело», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

21 мая 2022 года «Рубин» под руководством Слуцкого проиграл «Уфе», занял 15-ю позицию в таблице РПЛ и вылетел в Первую лигу. В текущем сезоне второго по силе футбольного дивизиона России казанцы в 18 матчах набрали 31 очко и расположились на пятой позиции в турнирной таблице.