Матч открытия чемпионата мира по футболу — 2022: когда пройдёт, где смотреть прямой эфир
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Завтра, 20 ноября, в матче открытия чемпионата мира по футболу — 2022 встретятся сборные Катара и Эквадора. Стартовый свисток будет дан в 19:00 мск. Игра пройдёт на стадионе «Эль-Байт», вмещающем 60 тысяч зрителей. Это единственный матч мундиаля, запланированный на 20 ноября.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».
Напомним, в группе А между собой встретятся сборные Катара, Эквадора, Сенегала и Нидерландов. По итогам группового этапа две команды получат путёвку в 1/8 финала турнира. Днём позже, 21 ноября, состоится ещё один матч 1-го тура в группе А. В 19:00 мск встретятся сборные Сенегала и Нидерландов на стадионе «Эль-Тумама».
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