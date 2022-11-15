Защитник «Динамо» Даса: Россия для меня — самая холодная страна проживания

Защитник «Динамо» израильтянин Эли Даса рассказал, что его удивляет в России. Игрок провёл за бело-голубых девять матчей, в них он отдал одну результативную передачу. Ранее он выступал за «Витесс», «Маккаби» и другие европейские команды.

«В принципе, для «Динамо» первая часть сезона сложилась нормально, но у нас впереди ещё кубковые матчи, поэтому мы не расслабляемся. Думаю, мы в некоторых матчах всё же недобрали очки, но ничего страшного — мы будем готовы ко второй части чемпионата. У нас есть хорошие шансы выиграть Кубок России, биться с «Зенитом» за этот титул возможно, ведь всё в этом мире возможно.



Наверное, основная разница между Россией и предыдущими странами, где я жил — холод. Для меня это самая холодная страна. Рассматриваю ли я вариант ухода из клуба зимой? Я хочу остаться зимой в «Динамо». Есть ли ко мне интерес от других европейских команд? Я не говорю про эти вещи, я — игрок «Динамо», — цитирует Дасу «РБ Спорт».