Защитник «Динамо» Даса: Россия для меня — самая холодная страна проживания

Защитник «Динамо» израильтянин Эли Даса рассказал, что его удивляет в России. Игрок провёл за бело-голубых девять матчей, в них он отдал одну результативную передачу. Ранее он выступал за «Витесс», «Маккаби» и другие европейские команды.
«В принципе, для «Динамо» первая часть сезона сложилась нормально, но у нас впереди ещё кубковые матчи, поэтому мы не расслабляемся. Думаю, мы в некоторых матчах всё же недобрали очки, но ничего страшного — мы будем готовы ко второй части чемпионата. У нас есть хорошие шансы выиграть Кубок России, биться с «Зенитом» за этот титул возможно, ведь всё в этом мире возможно.
Наверное, основная разница между Россией и предыдущими странами, где я жил — холод. Для меня это самая холодная страна. Рассматриваю ли я вариант ухода из клуба зимой? Я хочу остаться зимой в «Динамо». Есть ли ко мне интерес от других европейских команд? Я не говорю про эти вещи, я — игрок «Динамо», — цитирует Дасу «РБ Спорт».
- 15 ноября 2022
-
21:20
-
21:01
-
20:58
-
20:54
-
20:50
-
20:39
-
20:30
-
20:19
-
20:13
-
20:10
-
20:09
-
19:50
-
19:47
-
19:42
-
19:26
-
19:20
-
19:18
-
19:15
-
19:10
-
19:00
-
18:42
-
18:33
-
18:30
-
18:30
-
18:28
-
18:15
-
17:56
-
17:55
-
17:53
-
17:37
-
17:31
-
17:29
-
17:15
-
17:10
-
17:09