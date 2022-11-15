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Антонио Конте заинтересован в трансфере форварда «Интера» Эдина Джеко

Антонио Конте заинтересован в трансфере форварда «Интера» Эдина Джеко
Эдин Джеко
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Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Антонио Конте рассчитывает приобрести 36-летнего форварда «Интера» Эдина Джеко. Об этом сообщает Calciomercatoweb.

По информации источника, итальянский специалист видит в боснийце идеального кандидата для сменщика Гарри Кейна. Английский клуб уже связывался с игроком, чтобы обсудить переход в стан «шпор».

Контракт Джеко с «Интером» истекает летом 2023 года, таким образом, если до нового года миланцы не продлят соглашение с форвардом, с 1 января он сможет вести переговоры с другими клубами.

Вероятность того, что «Интер» отпустит боснийца следующим летом, остаётся высокой. Тем не менее приоритетом Джеко остаётся миланская команда.

В нынешнем сезоне форвард провёл за «Интер» 21 матч во всех турнирах, забил девять голов и стал автором четырёх результативных передач.

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