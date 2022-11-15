Михаил Вилков дал совет Леониду Слуцкому после ухода из «Рубина»

Бывший российский судья Михаил Вилков дал совет Леониду Слуцкому, который ранее покинул пост главного тренера казанского «Рубина».
«Совет Слуцкому? Совет простой: пусть во время неожиданного отпуска пересмотрит отношение к судейскому корпусу, не считает ошибок судей, а попытается разобраться в своих ошибках», — сказал Вилков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Напомним, 51-летний Слуцкий тренировал «Рубин» с декабря 2019 года. Под его руководством команда вылетела в Мелбет Первую лигу по итогам прошлого сезона. В текущей кампании казанская команда в 18 матчах набрала 31 очко и занимает в турнирной таблице четвёртое место. Ранее Слуцкий тренировал «Крылья Советов», ЦСКА, «Халл Сити», «Витесс», сборную России и другие команды.
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