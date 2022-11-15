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Михаил Вилков дал совет Леониду Слуцкому после ухода из «Рубина»

Михаил Вилков дал совет Леониду Слуцкому после ухода из «Рубина»
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Бывший российский судья Михаил Вилков дал совет Леониду Слуцкому, который ранее покинул пост главного тренера казанского «Рубина».

«Совет Слуцкому? Совет простой: пусть во время неожиданного отпуска пересмотрит отношение к судейскому корпусу, не считает ошибок судей, а попытается разобраться в своих ошибках», — сказал Вилков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Напомним, 51-летний Слуцкий тренировал «Рубин» с декабря 2019 года. Под его руководством команда вылетела в Мелбет Первую лигу по итогам прошлого сезона. В текущей кампании казанская команда в 18 матчах набрала 31 очко и занимает в турнирной таблице четвёртое место. Ранее Слуцкий тренировал «Крылья Советов», ЦСКА, «Халл Сити», «Витесс», сборную России и другие команды.

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