Наставник сборной Ирана ответил, гордится ли, что тренирует страну, где угнетают женщин
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Наставник сборной Ирана Карлуш Кейруш ответил журналисту, который спросил, гордится ли специалист тем, что возглавляет сборную страны, которая угнетает права женщин.
«Сколько вы заплатите мне за ответ на этот вопрос?» — приводит слова Кейруша Iran Wire.
В сентябре 22-летняя девушка Махса Амини умерла после задержания в Тегеране назидательным патрулём сил правопорядка за «неправильное ношение хиджаба», проведя после этого некоторое время в участке. Это спровоцировало протесты и беспорядки в стране, которые продолжаются до сих пор.
На чемпионате мира в Катаре команда Ирана выступит в группе B, её соперниками станут сборные Англии, США и Уэльса.
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Экскурсия по стадионам грядущего мундиаля в Катаре:
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