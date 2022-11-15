Наставник сборной Ирана ответил, гордится ли, что тренирует страну, где угнетают женщин

Наставник сборной Ирана Карлуш Кейруш ответил журналисту, который спросил, гордится ли специалист тем, что возглавляет сборную страны, которая угнетает права женщин.



«Сколько вы заплатите мне за ответ на этот вопрос?» — приводит слова Кейруша Iran Wire.



В сентябре 22-летняя девушка Махса Амини умерла после задержания в Тегеране назидательным патрулём сил правопорядка за «неправильное ношение хиджаба», проведя после этого некоторое время в участке. Это спровоцировало протесты и беспорядки в стране, которые продолжаются до сих пор.



На чемпионате мира в Катаре команда Ирана выступит в группе B, её соперниками станут сборные Англии, США и Уэльса.

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