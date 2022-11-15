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Наставник сборной Ирана ответил, гордится ли, что тренирует страну, где угнетают женщин

Наставник сборной Ирана ответил, гордится ли, что тренирует страну, где угнетают женщин
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Наставник сборной Ирана Карлуш Кейруш ответил журналисту, который спросил, гордится ли специалист тем, что возглавляет сборную страны, которая угнетает права женщин.

«Сколько вы заплатите мне за ответ на этот вопрос?» — приводит слова Кейруша Iran Wire.

В сентябре 22-летняя девушка Махса Амини умерла после задержания в Тегеране назидательным патрулём сил правопорядка за «неправильное ношение хиджаба», проведя после этого некоторое время в участке. Это спровоцировало протесты и беспорядки в стране, которые продолжаются до сих пор.

На чемпионате мира в Катаре команда Ирана выступит в группе B, её соперниками станут сборные Англии, США и Уэльса.

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