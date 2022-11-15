Антони: однажды в мой дом в Бразилии ворвалась полиция

Нападающий сборной Бразилии и «Манчестер Юнайтед» Антони рассказал, как провёл детство в бразильской фавеле.



«Фавела, в которой я рос, называлась у моих сверстников «маленький ад». Чтобы понять меня как игрока, надо понять, где лежат мои корни. В нескольких шагах от моей квартиры всегда стояли наркоторговцы, стоял запах наркотиков. Мы привыкли к виду оружия, оно не вызывало у нас эмоций. Однажды в мой дом ворвались полицейские. Конечно, они ничего не нашли, мы были чисты», — цитирует Антони The Players Tribune.

Напомним, чемпионат мира в Катаре стартует 20 ноября. Антони, перешедший в «Манчестер Юнайтед» из «Аякса» в летнее трансферное окно, в этом сезоне провёл за «красных дьяволов» 11 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами.