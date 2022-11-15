Никита Баженов высказался об уходе Леонида Слуцкого из «Рубина»

Бывший игрок «Спартака» Никита Баженов прокомментировал уход Леонида Слуцкого с поста главного тренера «Рубина». Специалист возглавлял казанский клуб с декабря 2019 года.



«Понятно, что было заявлено, что это одна из сильнейших команд. Бюджет был сопоставим. Наверное, у них до сих пор есть задача. Но не всё так просто. «Рубин» всё равно не так далеко от лидеров, поэтому всё можно исправить.



Чемпионат там сложный. Если мы бюджетами сравниваемся, то они должны быть лидерами, но не всё упирается в деньги», — сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Под руководством Слуцкого «Рубин» в минувшем сезоне вылетел в Первую лигу, где перед зимним перерывом занимает пятое место в турнирной таблице.