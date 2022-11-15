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Отец Леау: мы ведём переговоры о новом контракте с «Миланом». Рафаэлу нравится в Италии

Отец Леау: мы ведём переговоры о новом контракте с «Миланом». Рафаэлу нравится в Италии
Рафаэл Леау
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Отец форварда «Милана» Рафаэла Леау заявил, что его сын ведёт переговоры с «Миланом» о новом контракте.

«Контракт Рафаэла заканчивается в 2024 году, и мы ведём переговоры с «Миланом» о новом соглашении. До этой даты мы справимся без «Челси», «Реала» и «Барселоны». Рафаэлу нравится в Италии», — приводит слова отца футболиста журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Ранее появлялась информация об интересе ряда топ-клубов к португальскому форварду.

В текущем сезоне игрок провёл за «Милан» 20 игр во всех турнирах, забил семь голов и сделал шесть результативных передач.

Рафаэл Леау в составе сборной Португалии выступит на чемпионате мира в Катаре. Соперниками португальцев в группе H станут команды Уругвая, Ганы и Южной Кореи.

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