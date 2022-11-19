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Чемпионат мира по футболу — 2022: когда начнётся, где смотреть, расписание матчей

Чемпионат мира по футболу — 2022: когда начнётся, где смотреть, расписание матчей
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До старта 22-го чемпионата мира по футболу остаётся один день. Завтра, 20 ноября, хозяйка турнира сборная Катара встретится в матче открытия с Эквадором, дав старт турниру длиною в месяц.

Полное расписание чемпионата мира в Катаре вы можете найти на «Чемпионате». Ниже — встречи первых трёх игровых дней турнира (указано московское время). Обращаем внимание, что матчи проходят в четыре слота — 13:00, 16:00, 19:00 и 22:00.

20 ноября:

Группа А. Катар 19:00 Эквадор

21 ноября:

Группа B. Англия 16:00 Иран
Группа А. Сенегал 19:00 Нидерланды
Группа B. США 22:00 Уэльс

22 ноября:

Группа С. Аргентина 13:00 Саудовская Аравия
Группа D. Дания 16:00 Тунис
Группа С. Мексика 19:00 Польша
Группа D. Франция 22:00 Австралия

Все матчи турнира будут показаны в прямом эфире на телеканалах и ресурсах «Матча».

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