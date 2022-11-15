Александр Мостовой: фильм про Карпина не смотрел. И смотреть не буду

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой заявил, что не будет смотреть документальный фильм про нынешнего главного тренера национальной команды Валерия Карпина.

«Фильм про Карпина не смотрел. И смотреть не буду», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Валерий Карпин тренирует сборную России с лета 2021 года. Под его руководством команда вышла в стыковой турнир к чемпионату мира 2022 года в Катаре, но была отстранена в марте из-за событий в мире. Сейчас национальная команда проводит товарищеские матчи, ближайшие — с Таджикистаном (17 ноября) и Узбекистаном (20 ноября).



Отметим, что работу в сборной Валерий Карпин совмещает с работой в «Ростове».