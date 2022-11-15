Родриго: Неймар — лучший футболист сборной Бразилии

Бразильский полузащитник «Реала» Родриго Гоэс назвал своего соотечественника Неймара лучшим игроком сборной Бразилии.
«Мы не должны строить всю игру в сборной только вокруг Неймара, хотя он, безусловно, наш лучший футболист. Мы должны создать ему комфортные условия на поле. Если он покажет класс, то принесёт много пользы», — приводит слова Родриго Marca.
Напомним, чемпионат мира в Катаре стартует 20 ноября. В матче открытия турнира сыграют национальные команды Катара и Эквадора. Финальная игра пройдёт 18 декабря. Сборные Бразилии и Аргентины считаются одними из главных фаворитов предстоящего турнира в Катаре. На мундиале бразильцы встретятся со Швейцарией, Сербией и Камеруном. Аргентина сыграет со сборными Саудовской Аравии, Польши и Мексики.
Бразильские футболисты устроили конкурс на лучший приём мяча:
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