В Катаре объяснили, почему в стране не видно футбольных болельщиков перед ЧМ-2022

Менеджер по маркетингу и связям с общественностью катарского агентства Qatar Living Мохамед Нудин объяснил, почему на улицах Катара в преддверии чемпионата мира не наблюдается большого количества футбольных болельщиков.
«В Катаре у всех есть определённая цель, поэтому люди просто так не разгуливают по улицам. Это часть культуры. Поэтому, если не запланировано никакого шествия, люди не будут просто так ходить в футболках. Ближе к началу турнира с приездом болельщиков ситуация изменится», — приводит слова Нудина датское издание Sport.
Чемпионат мира в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря.
Катарская сборная сыграет в матче открытия с командой Эквадора в воскресенье, 20 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00.
Экскурсия по стадионам грядущего мундиаля в Катаре:
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