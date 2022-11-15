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«Плачу почти каждый день». Рабочий ЧМ-2022 в Катаре выступил с заявлением

«Плачу почти каждый день». Рабочий ЧМ-2022 в Катаре выступил с заявлением
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Рабочий-мигрант из Ганы, трудящийся на объектах ЧМ-2022 в Катаре, рассказал об отношении к рабочим и условиях труда в стране.

«Я приехал в Катар, потому что меня обещали устроить уборщиком, но вместо этого я оказался в строительной компании. Я плачу почти каждый день. Мои физические данные не позволяют мне выполнять эту работу.

Рабочие недели по 60 часов. В это время, помимо прочего, приходится таскать на четвёртый этаж 50-килограммовые мешки с цементом. И это при палящем солнце и высоких температурах. Ежемесячная зарплата — примерно € 320. Этого хватает на еду, Wi-Fi и на сбережения, но ещё нужно платить аренду.

Мне предложили устроиться охранником, но моя компания не даёт мне уйти. Говорят, что я должен обратиться в суд, но моё заявление отклоняли уже три раза», — приводит слова рабочего TV2.

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