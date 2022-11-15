Дмитрий Кузнецов: Слуцкий затянул с решением об уходе из «Рубина»

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов, ныне возглавляющий медийную команду 2DROTS, поделился мнением об уходе Леонида Слуцкого с поста главного тренера «Рубина».

«Слуцкий затянул с решением об уходе из «Рубина». С позиции тренера говорю, что мы отдаём себе отчёт, когда ты не можешь руководить командой, контролировать все процессы, потому что идёт отрицательная серия игр. С таким составом и бюджетом команда обязана находиться на первых двух строчках, которые дают право выхода в Премьер-Лигу.



Когда на протяжении первого круга идёт очень некачественная игра, ты начинаешь задумываться — что идёт не так. Если не получается исправить, то надо принимать решение», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.