Лионель Месси: не думаю, что буду играть ещё долгое время

Форвард сборной Аргентины и «ПСЖ» Лионель Месси высказался о возможном завершении карьеры игрока.



«Я люблю футбол, люблю просто играть и получать удовольствие, единственное, чем я занимался всю жизнь – это игра в футбол. Я уверен, что после окончания карьеры игрока моя жизнь также будет связана с этой игрой. Не думаю, что буду играть ещё долгое время», — приводит слова Месси Mundo Deportivo.



Лионель Месси семь раз выигрывал «Золотой мяч». Он является рекордсменом по этому показателю.



Форвард в составе сборной Аргентины выступит на чемпионате мира в Катаре в группе С, соперниками аргентинцев станут команды Польши, Мексики и Саудовской Аравии.

Месси присоединился к сборной Аргентины перед ЧМ в Катаре: