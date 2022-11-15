Лионель Месси: не думаю, что буду играть ещё долгое время
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Форвард сборной Аргентины и «ПСЖ» Лионель Месси высказался о возможном завершении карьеры игрока.
«Я люблю футбол, люблю просто играть и получать удовольствие, единственное, чем я занимался всю жизнь – это игра в футбол. Я уверен, что после окончания карьеры игрока моя жизнь также будет связана с этой игрой. Не думаю, что буду играть ещё долгое время», — приводит слова Месси Mundo Deportivo.
Лионель Месси семь раз выигрывал «Золотой мяч». Он является рекордсменом по этому показателю.
Форвард в составе сборной Аргентины выступит на чемпионате мира в Катаре в группе С, соперниками аргентинцев станут команды Польши, Мексики и Саудовской Аравии.
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Месси присоединился к сборной Аргентины перед ЧМ в Катаре:
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