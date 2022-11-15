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Сборной России подарили тюбетейки при въезде в Таджикистан

Сборной России подарили тюбетейки при въезде в Таджикистан
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Сегодня, 15 ноября, сборная России прибыла в Душанбе для подготовки к товарищескому матчу с национальной командой Таджикистана. Об этом сообщает пресс-служба российской сборной.

При въезде в страну игрокам, которых Валерий Карпин вызвал на матч, вручили тюбетейки. Сам тренер также оказался в головном уборе. Валерий Карпин тренирует сборную России с лета 2021 года.

В первом матче ноябрьского сбора сборная России сыграет с командой Таджикистана. Встреча состоится 17 ноября в Душанбе на Центральном республиканском стадионе. Игра начнётся в 18:00 мск. Далее команда Валерия Карпина встретится со сборной Узбекистана 20 ноября. Игра пройдёт в Ташкенте на Центральном стадионе «Пахтакор». Начало – в 15:00 мск.

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