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Тренер сборной Аргентины: Месси стремится насладиться чемпионатом мира в Катаре

Тренер сборной Аргентины: Месси стремится насладиться чемпионатом мира в Катаре
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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о настрое нападающего Лионеля Месси в преддверии чемпионата мира 2022 года.

«Я знаю, что Лео стремится насладиться чемпионатом мира. Похвала со стороны Месси? Он говорит это, потому что хорошо ко мне относится. У нас действительно хорошие взаимоотношения. Что касается специфики турнира, чемпионаты мира выигрывают умные, осторожные команды, которые знают, когда атаковать, а когда защищаться», — приводит слова Скалони Mundo Deportivo.

Чемпионат мира по футболу в Катаре начнётся 20 ноября 2022 года. В матче открытия турнира сыграют национальные команды Катара и Эквадора. Финальный матч пройдёт 18 декабря.

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