Анзор Кавазашвили предположил, что Леонид Слуцкий может устроиться на работу в РФС

Бывший голкипер московского «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением об уходе Леонида Слуцкого с поста главного тренера «Рубина».

«Может быть, Слуцкого пригласят на работу в РФС или РПЛ. Вполне возможно, что перейдёт на чиновничьи рельсы в РФС. Посмотрим, как будет на самом деле. Это лишь мои предположения», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Напомним, 51-летний российский специалист возглавил «Рубин» в декабре 2019 года. По итогам сезона-2020/2021 Российской Премьер-Лиги команда под его руководством заняла четвёртое место, но через год вылетела в Мелбет Первую лигу. Слуцкий ушёл из казанского клуба по собственному желанию.