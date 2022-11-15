Лионель Месси ответил на вопрос, готов ли завершить карьеру в «Ньюэллс Олд Бойз»
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Форвард «ПСЖ» Лионель Месси ответил на вопрос, готов ли он завершить карьеру игрока в аргентинском клубе «Ньюэллс Олд Бойз», воспитанником которого является. Нападающий выступал за этот клуб с семилетнего возраста, пока в 13 лет не попал в академию «Барселоны».
«Я не знаю, вокруг столько всего происходит. Это была детская мечта – попасть в аргентинский футбол, выйти на поле и играть. Но сегодня это зависит от многих вещей: у меня есть семья, трое детей, в моей жизни произошли очень большие перемены, которые многого стоили нашей семье. Сегодня я всё это преодолел, и мы чувствуем себя великолепно», — приводит слова Месси Mundo Deportivo.
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Месси присоединился к сборной Аргентины перед ЧМ в Катаре:
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