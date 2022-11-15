Промес посетил тренировку академии «Спартака»
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Нападающий «Спартака» Квинси Промес посетил тренировку академии московского клуба. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.
Промес побывал на тренировке детского «Спартака»:
30-летний нидерландский нападающий «Спартака» делит лидерство в гонке бомбардиров РПЛ текущего сезона с форвардом «Оренбурга» Владимиром Сычевым. У обоих футболистов по 14 забитых мячей в чемпионате России. Всего Квинси Промес провёл 21 матч за «Спартак» во всех турнирах, в которых забил 17 голов и сделал шесть голевых передач.
После 17 сыгранных туров в РПЛ «Спартак» Промеса занимает вторую строчку в турнирной таблице, уступая лидирующему «Зениту» шесть очков. «Торпедо» замыкает турнирную таблицу чемпионата России на данный момент.
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