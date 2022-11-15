Мевлю вызвали в сборную Словении на товарищеские матчи

Защитника «Спартака» Миху Мевлю вызвали в сборную Словении на ближайшие товарищеские матчи. Об этом сообщает RTV SLO. 17 ноября команда Матьяжа Кека встретится с Румынией, на 20-е число запланирована игра с Черногорией. В Лиге наций словенцы заняли третье место в группе 4 Лиги B.

Ранее Мевля выступал в Российской Премьер-Лиге в составе «Ростова», «Зенита» и «Сочи». Он пришёл в «Ростов» перед закрытием летнего трансферного окна в 2016 году из бухарестского «Динамо» и отыграл 39 матчей, в том числе шесть – в исторической для клуба Лиге чемпионов (группа с «Баварией», ПСВ и «Атлетико»); затем выступал в плей-офф Лиги Европы в матчах со «Спартой» и «Манчестер Юнайтед».

Швеция не сумела обыграть Словению и вылетела в Лигу C:

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