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Лионель Месси рассказал об адаптации в «ПСЖ»

Лионель Месси рассказал об адаптации в «ПСЖ»
Лионель Месси
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Форвард «ПСЖ» Лионель Месси рассказал об адаптации в команде. Футболист перешёл в парижский клуб летом 2021 года из «Барселоны», за которую выступал с 13-летнего возраста.

«Сегодня я наслаждаюсь Парижем, город очень красивый. Первый год в «ПСЖ» был годом больших изменений, адаптация заняла много времени. Было трудно, потому что решение о переходе пришло внезапно», — приводит слова Месси Mundo Deportivo.

Лионель Месси семь раз выигрывал «Золотой мяч». Он является рекордсменом по этому показателю.

Форвард в составе сборной Аргентины выступит на чемпионате мира в Катаре в группе С, соперниками аргентинцев станут команды Польши, Мексики и Саудовской Аравии.

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