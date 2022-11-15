Лионель Месси рассказал об адаптации в «ПСЖ»
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Форвард «ПСЖ» Лионель Месси рассказал об адаптации в команде. Футболист перешёл в парижский клуб летом 2021 года из «Барселоны», за которую выступал с 13-летнего возраста.
«Сегодня я наслаждаюсь Парижем, город очень красивый. Первый год в «ПСЖ» был годом больших изменений, адаптация заняла много времени. Было трудно, потому что решение о переходе пришло внезапно», — приводит слова Месси Mundo Deportivo.
Лионель Месси семь раз выигрывал «Золотой мяч». Он является рекордсменом по этому показателю.
Форвард в составе сборной Аргентины выступит на чемпионате мира в Катаре в группе С, соперниками аргентинцев станут команды Польши, Мексики и Саудовской Аравии.
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