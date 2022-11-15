Бензема покинул тренировку сборной Франции через 15 минут после начала

Нападающий «Реала» и сборной Франции Карим Бензема досрочно покинул тренировку национальной команды. Об этом сообщает RMC Sport. Также повреждение на тренировке получил полузащитник «РБ Лейпциг» Кристофер Нкунку. Он травмировался после контакта с Эдуардом Камавинга.

По информации источника, форвард тренировался без мяча и ушёл с занятий раньше положенного. Последние матчи в клубе он пропустил из-за повреждения бедра. В то же время игрок провёл все запланированные занятия с физиотерапевтом.

Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Соперниками Франции по группе D станут команды Австралии, Дании и Туниса. Сборная Франции — действующий чемпион мира.

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