Бензема покинул тренировку сборной Франции через 15 минут после начала
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Нападающий «Реала» и сборной Франции Карим Бензема досрочно покинул тренировку национальной команды. Об этом сообщает RMC Sport. Также повреждение на тренировке получил полузащитник «РБ Лейпциг» Кристофер Нкунку. Он травмировался после контакта с Эдуардом Камавинга.
По информации источника, форвард тренировался без мяча и ушёл с занятий раньше положенного. Последние матчи в клубе он пропустил из-за повреждения бедра. В то же время игрок провёл все запланированные занятия с физиотерапевтом.
Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Соперниками Франции по группе D станут команды Австралии, Дании и Туниса. Сборная Франции — действующий чемпион мира.
Дети Луки Диня отпраздновали непопадание защитника в сборную:
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