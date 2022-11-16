«МЮ» в нынешнем сезоне АПЛ выиграл 70% матчей без Роналду в старте, 25% — с ним

«Манчестер Юнайтед» выиграл 70% матчей в текущем сезоне английской Премьер-лиги, когда форвард Криштиану Роналду не выходил в стартовом составе команды. Если же португалец появлялся на поле с первых минут, «красные дьяволы» набирали три очка лишь в 25% игр. Такую статистику приводит Sky Sports.
Кроме того, ряд ключевых показателей также говорит не в пользу пятикратного обладателя «Золотого мяча»: с Роналду в стартовом составе «Юнайтед» набирает в среднем одно очко за игру (без него — 2,2), забивает 0,5 гола за игру (без португальца – 1,8), пропускает 1,8 гола (без Роналду – 1,3), преодолевает в среднем 103 километра за матч (без него – 108,5 километра).
Ранее Роналду дал интервью, в котором негативно высказался о главном тренере «Юнайтед» Эрике тен Хаге, экс-наставнике команды Ральфе Рангнике и бывшем одноклубнике Уэйне Руни.
Неприятные поступки Криштиану Роналду:
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